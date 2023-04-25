شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 113 مشروعا بتكلفة 28 مليون جنيه بخدمة "مشروعك" فى المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم تنفيذ 113 مشروع بتكلفة 28 مليون جنيه بخدمة مشروعك وذلك خلال شهور 4 شهور.

وأضاف محافظ المنوفية فى تصريح خاص لـ"ليوم السابع"، أنه من خلال تلك المشاريع تم توفير 202 فرصة عمل بشتى المجالات، وذلك فى إطار دعم خطة الدولة فى مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تساهم فى توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية، أن الهدف من مشروعك هو خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم فى خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، فى إطار جهود الدولة فى توفير حياة كريمة للمواطنين.