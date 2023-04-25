شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يعلن ضوابط العمل بكنترول الشهادة الثانوية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عدد من الضوابط لمعلمى الأزهر الشريف الراغبين للتقدم للعمل بكنترول الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023، حيث يتم اختيار أعضاء الكنترول من خلال قرعة إلكترونية.

1- عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة للمتقدم، بأحد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 / 2023م.

2- ألا يكون محالًا للتقاعد في أثناء انعقاد أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية في أحد الدورين.

3- عدم جواز الجمع بين أعمال كنترولين أو أكثر في عام واحد للشهادات العامة، أو الجمع بين مكافأة كنترول الشهادات العامة واللجنة الإدارية ولجنة الإشراف والمتابعة لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية.

4- عدم جواز الجمع بين أعمال كنترولات الشهادات العامة الأزهرية والمشاركة في أعمال الملاحظة والشفوي للشهادة الثانوية واللجنة الإدارية ومراكز توزيع الأسئلة للشهادة الثانوية الأزهرية.

5- ألا يكون قد حصل المتقدم على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن خمسة عشر يومًا في أية مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي بشـرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

6- ألا يكون قد حصل المتقدم على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن عشرة أيام في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات، بشـرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

7- ألا يكون صدر قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات وفقًا لما نصت عليه المادة ( 75 ) من قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم ( 251 ) لسنة 2012.

8- عدم إحالته للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

9- ألا يكون مرشحًا (رئيس أو عضو لجنة) امتحان في لجان الشهادات العامة (الثانوية / البعوث).

10- ألا يكون ممن سبق لهم الابتعاث للخارج أو الإعارة ولم يمر على عودته عام دراسي كامل.

11- أن يكون مُتفرغًا لأعمال الكنترول خلال مدة العمل به.