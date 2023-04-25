شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الإجراءات المستهدفة لتحسين مراكز خدمة العملاء بكهرباء القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة والتى تضم محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية ومدينة الشروق والقليوبية العديد من الإجراءات لتطوير مراكز خدمة العملاء بالشركة ورفع نسبة الإيرادات، وهى كالآتى:

1. الاستمرار في تجويد أعمال الكشف مما ينعكس أثره الإيجابي على إيرادات بيع الطاقة وذلك من خلال تفعيل برنامج "القراءات الموحد" بجميع الهندسات والذي يؤدي إلى تحميل القراءات التي يتم رصدها وإرسالها لمركز الإصدار الآلي بالشركة ليتم معالجتها أولا بأول، بالإضافة إلى شركة شعاع التي تقوم برصد القراءات بمعظم قراءات الشركة .

2. تفعيل خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع الخدمات المطلوبة للعميل بالجودة والسرعة المطلوبة.

3. التصادق على جميع مديونية الجهاز الادارى للدولة ومديريات الخدمات والوزارات المختلفة وشركات المياه .

4. العمل على خفض نسبة الفقد التجاري وذلك من خلال تكثيف أعمال لجان التفتيش الفني التجاري والمتابعة المالية والتجارية وحاملي الضبطية القضائية .

5. الاستمرار في تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمشتركين من خلال الكشافين بالحصول على الرقم القومي لكل مشترك قديم عند طلب اى خدمة من خدمات الشباك الواحد ومراعاة أن تتضمن البيانات الأساسية للمشتركين الجدد الرقم القومي تمشياً مع الاتجاه العام لرقمنة الخدمات بالإضافة إلى قيام الشركة بأرشفة ملفات المشتركين مما يسهل عمليه الحصول على البيانات الخاصة بالمشتركين .

6. تستهدف الشركة مكينة دورة الأعمال وذلك من خلال خدمات المنصة الالكترونية.

7. فى مجال التقسيط والجدولة وبفائدة البنك المركزي المقررة فإن الشركة لا تألو جهداً فى سبيل التعاون مع المشتركين فى هذا المجال تيسيراً عليهم وحتى تتمكن من الحصول على مستحقاتها تماشياً مع الظروف الراهنة وبالنسبة للمشتركين المتقاعسين عن السداد فإن الشركة لا تتردد فى إعمال ما تقضى به اللائحة التجارية الموحدة فى هذا الشأن .