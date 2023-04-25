شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على المخابز لوقف تهريب الدقيق المدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على المخابز لوقف تهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على المخابز لوقف تهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على المخابز لوقف تهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على المخابز لوقف تهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء.



