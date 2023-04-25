شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يوجه الكليات بالالتزام بمواصفات ورقة امتحان نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن كليات الجامعة بدأت فى اتخاذ كل الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، بداية من مراجعة وتجهيز قاعات الامتحانات والكنترولات ووضع جداول الامتحانات بما يحقق الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022/2023، وذلك بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريس أو الدراسات العليا.

وأضاف الدكتور محمد الخشت فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أنه بمجرد الانتهاء من اعتماد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، سيتم إعلانها على الفور للطلاب مع الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسى، مشيرا إلى التزام كليات الجامعة بنظام امتحانات يجمع بين البابل شيت والأسئلة الموضوعية وأسئلة حل المشكلات، مع تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات وأسئلة الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة تضمين الورقة الامتحانية شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، و يراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلف، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع ضرورة الالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.