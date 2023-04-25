شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور المرأة فى الكنيسة.. تساعد فى العديد من الأنشطة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر المرأة عمودا من أهم أعمدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لما تلعبه من دور مهم في إعداد أطفال مدارس الأحد وفى دورها في الرهبنة وما تقدمه للكنيسة والمجتمع بالإضافة إلى دور المكرسات.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن هناك العديد من الأدوار تلعبها المرأة في الكنيسة.

أولاً: خادمات مدارس الأحد، وهذا دور كبير جداً، والمرأة تكون عضواً في مجلس الكنيسة، وايضاً في العديد من الأنشطة الاجتماعية.

وفي الكنيسة يوجد الراهبات في الأديرة والمكرسات في الكنيسة بالخارج، وهن يساعدن في العديد من الأنشطة الاجتماعية كالتمريض في المستشفيات والتعليم في المدارس وخدمات أخرى، وفي دور الأيتام، وفي خدمة الكورال، وأيضاً ممكن أن تساهم المرأة في حل المشاكل العائلية بخبرتها، فالمجلس الخاص بشئون الأسرة (لدينا منهم 6 مجالس داخل مصر وخارجها) في كل منهم يوجد امرأة واحدة إما أن تكون طبيبة أو محامية.