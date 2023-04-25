شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مهام لأول منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخى بمصر تصدر مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة البيئة خلال الفترة الحالية لاطلاق اول منصة الكترونية في مصر خاصة بالاستثمار البيئي والمناخى، ومن المتوقع ان يتم إطلاق هذه المنصة الإلكترونية لوحدة الاستثمار البيئي والمناخى التابعة لوزارة البيئة، خلال شهر مايوالمقبل .

خلال هذا التقرير سنرصد اهم معالم هذه المنصة الالكترونية الخاصة بالاستثمار البيئي وطرق تشجيع المستثمرين وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة.

المنصة الإلكترونية لوحدة الاستثمار البيئي ستعرض الدراسات البيئية والاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء ستنشر المنصة الإلكترونية لوحدة الاستثمار البيئي والمناخى القوانين المنظمة لهذه الاستثمارات والشريعات المرتبطة بالمشروعات المناخية. تتيح أيضا المنصة الإلكترونية لوحدة الاستثمار البيئي مصادر التمويل الممكنة، الخاصة بحاضنات الأعمال. تنشر المنصة الإلكترونية لوحدة الاستثمار البيئي، البيانات المطلوبة من المستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال. ستعرض المنصة الإلكترونية لوحدة الاستثمار البيئي قصص النجاح كأحد عوامل الجذب للمستثمرين لتحفيزهم للدخول في مجالات الاستثمار المختلفة.

جدير بالذكر أن وحدة الاستثمار البيئي أطلقتها وزارة البيئة الشهر الماضي، بهدف تسهيل الإجراءات ومن اجل تقديم الحلول للمشاكل والعقبات التي تواجه الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر، إضافة الى تقديم أفكار وفرص استثمارية والتشبيك بين المستثمرين، وخاصة في ملفات إدارة المخلفات، الاقتصاد الحيوي، السياحة البيئية، الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، وكذلك إنتاج الغذاء، حيث ان وحدة الاستثمار البيئى والمناخ هى إحدى القطاعات الهامة التى تم استحداثها فى وزارة البيئة، وتتبع جهاز شئون البيئة ووزارة البيئة، كما تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، من أجل التوافق بين البيئة والتنمية للقضاء، وتسعى لمواجهة كافة الصعوبات والتحديات وتحويلها للفرص للانسان لتحقيق التنمية المستدامة.