شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: المركزية لمكافحة الآفات تتابع المحاصيل الصيفية الذرة والقطن خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن المحاصيل الشتوية القمح والبنجر والفول لم تتأثر بالافات المرضية والحشرية، مشيرا إلى أنه على مدار الموسم كانت لجان المرور في حالة تواجد مع المزارعين للتعرف علي الإصابات ومكافحتها.

أضاف انه مع بداية الزراعات الصيفية بدأ مراجعه الآفات وتوفير المبيدات الأزمة خصوصا مبيدات دودة الحشد والقطن وخلال أجازة العيد تابعت لجان المرور بالمناطق الستة المرور علي الزراعات كما تم التأكيد علي مديري المكافحة بالمدريات اهمية التواجد مع المزارعين لرصد اي اصابة في مهدها.

كما قامت اللجان بالمرور علي محال المبيدات لضبط أي مخالفات واستعدت الادارة العامة القوارض للحملة بعد حصاد المحاصيل الشتوية ويتابع رجال الجراد المسح والمراقبة في المناطق المختلفة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تابعت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات المحاصيل الصيفية الذرة والقطن خلال أيام عيد الفطر المباركة.