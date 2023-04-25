شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح موقف الطلاب العائدين من السودان بشأن الامتحانات والالتحاق بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر
وقالت المصادر إن الطالب المصري بالسودان إذا لم يستطع أداء الامتحان هناك بالمدرسة المصرية السودانية، وعاد لمصر خلال هذه الفترة ولم يلحق موعد الامتحانات في المدرسة المصرية هنا، سيدخل الدور الثاني بالدرجة الفعلية وليس كطلاب الملاحق.
كما وجه الدكتور رضا حجازي الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة باستقبال أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوي المصريين العائدين من دولة السودان لأرض الوطن الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 / 2023.
وأكد الوزير أيضا أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا في الأراضي السودانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.