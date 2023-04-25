شكرا لقرائتكم خبر عن إيركايرو تستضيف وفدا من منظمى الرحلات وصحفيين إماراتيين بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت إيركايرو وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى على متن رحلتها القادمة من أمس الاثنين الموافق 24 أبريل الحالى لمدينة شرم الشيخ وفدا يضم 35 فردا من منظمي الرحلات وممثلي الصحافة والإعلام والشخصيات المؤثرة العاملة في سوق السفر والسياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بالتعاون مع كبري الفنادق بمدينة شرم الشيخ.

هذا وقد اكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات لزائرى مصر بما يصب فى صالح قطاع الطيران والدولة المصرية وبما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويدعم ركائز الاقتصاد الوطنى.. مشيرًا إلي الجهود الفعالة التي تقوم بها الوزارة نحو فتح أسواق جديدة للنقل الجوي والوصول إلى العديد من المدن فى جميع انحاء العالم من خلال التكامل بين شبكتي خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو الذراع الاقتصادية منخفضة التكاليف واتخاذ حزمة من الإجراءات التي تدعم الحركة الجوية والسياحية في ضوء الخطة التنموية التي تتبناها الدولة المصرية للاستفاده من المقومات الطبيعية التي تزخر بها المقاصد السياحية المصرية.

ومن جانبه ، أشار حسين شريف رئيس مجلس إدارة إيركايرو أن الشركة بدأت بتشغيل رحلتين أسبوعيًا بين كل من دبي وجدة و الرياض ومدينة شرم الشيخ بأحدث طائراتها من طراز E190 وهو ما يأتى في إطار التنسيق والتعاون مع عدد من الفنادق بمدينة شرم الشيخ و علي رأسها مجموعة فنادق ريكسوس Rixos. تدعيما للحركة الجوية والسياحية ولجذب مزيد من السائحين من الدول العربية إلى المقاصد السياحية المصرية.موضحًا أن الشركة تسعي إلى زيادة أسطولها الجوى والتوسع فى شبكة خطوطها الجوية وزيادة رحلاتها والسعة المقعدية للعديد من النقاط السياحية المصرية.

جدير بالذكر أن إير كايرو بدأت أولى رحلاتها من دبي و جدة و الرياض من 20 أبريل الجاري و وبمعدلات تشغيل عالية تخطت ال 95% خاصة بعد التسهيلات التي تم الإعلان عنها مؤخرا والمتعلقة بتأشيرات دخول الأجانب إلى مدينة شرم الشيخ.

كما انه اعتبارا من شهر مايو القادم وتزامنا مع انطلاق فاعليات معرض سوق السفر العربى ATM 2023 بدبى ستبدأ اير كايرو حمله تنشيطية بالتعاون مع هيئه تنشيط السياحه المصريه لدفع حركه السفر والسياحه الى مدينه شرم الشيخ.