شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تعلن انسحابها من محكمة الجنايات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بلاده ستنسحب من محكمة الجنايات الدولية، بسبب تحيزها في قضايا معينة.

وأوضح رامافوزا، عقب لقائه بالرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، خلال زيارته لمدينة بريتوريا، أن "قرار الحزب الحاكم "المؤتمر الوطني الإفريقي" الانسحاب من محكمة الجنايات الدولية، يرجع إلى انحياز المحكمة الجنائية الدولية في قضايا معينة".

وأشار رامابوزا، إلى أن انسحاب جمهورية جنوب إفريقيا من محكمة الجنايات الدولية، يتطلب اتخاذ القرار بالأغلبية داخل البرلمان الوطني، منوها بأن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يمتلك أغلبية المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان.

وأصدرت الدائرة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية، في الـ 17 من مارس الماضي، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا.

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.