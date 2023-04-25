شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء السودان: مقتل شخص وإصابة 10 آخرين فى سقوط قذيفة على مركز طبى بأم درمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نقابة الأطباء السودانيين، اليوم، الثلاثاء، مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في سقوط قذيفة على مركز الرومي الطبي بولاية أم درمان، مشيرة إلى نقل عدد من الجرحى إلى مستشفى النو لتلقي الخدمات العلاجية.

كانت وزارة الخارجية الهندية قد أعلنت اليوم الثلاثاء، مغادرة الدفعة الأولى من الهنود السودان على متن سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية، متجهة إلى جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية أريندام باجشي - حسبما نقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية - صورا للهنود الذين كانوا على متن السفينة "أي إن إس سوميدا" والذين حمل بعضهم العلم الوطني؛ للإعراب عن شكرهم للحكومة للترتيب لإجلائهم، وذلك على صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر).

وقال باجشي - في تدوينة له على "تويتر" - إن الدفعة الأولى من الهنود الذين تقطعت بهم السبل قد غادرت السودان في إطار عملية "كافيري"، وذلك على متن السفينة "أي إن إس سوميدا" وهم 278 شخصا بينهم أطفال وسيتم نقلهم من مدينة بورتسودان إلى مدينة جدة.