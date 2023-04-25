شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: تحرير سيناء يعكس عبقرية الشعب المصرى وصلابة معدنه الأصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية: "نحتفل اليوم بعيد تحرير سيناء، الذي يعكس عبقرية الشعب المصرى وصلابة معدنه الأصيل فى تحرير سيناء المقدسة، وعدم التفريط في شبر واحد من أرضها.

وأضافت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"تحية فخر وإجلال لشعب عظيم، قدم التضحيات لتستعيد بلاده كرامتها وشرفها.كل عام وأنتم بخير".