الخارجية المصرية: إجلاء 1539 مواطنا من السودان حتى الآن



أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، إجلاء 1539 مواطنا مصريا من السودان حتى الآن، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز"، منذ قليل.



جهود تأمين عودة المصريين من السودان

كشف هشام عبدالتواب، موفد "إكسترا نيوز" من معبر أرقين، عن جهود الدولة لتأمين ومتابعة عودة المصريين من السودان.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أن معبر أرقين وصل إليه 904 مواطنين بجانب بضعة الآلاف من الجنسيات الأخرى أغلبهم سودانيون بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

شروط دخول معبر أرقين

وأشار إلى أن أهم شروط دخول معبر أرقين وجود "وثيقة السفر الخاصة" والتأشيرة لغير المصريين والأوراق الشخصية كاملة، وفي حال فقدان أوراق ثبوت شخصية يتم التواصل مع القنصلية المصرية بالخرطوم.

خدمات الهلال الأحمر

وأوضح أن خدمات جمعية الهلال الأحمر مستمرة منذ بداية عملية الإجلاء، لأنها معقدة للغاية وهناك اهتمام طبي كبير وتوفير عربات الإسعاف، كما يقدم فريق الهلال الأحمر المصري عبر ذلك المركز خدمات الإغاثة والطوارئ التي تشمل خدمات الدعم النفسي والأدوية والوجبات الغذائية الخفيفة ووسائل الاتصال التليفونية والشبكية بين العابرين من خلال المعبر من مختلف الجنسيات وبين ذويهم.