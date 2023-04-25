شكرا لقرائتكم خبر عن ما مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى والدلتا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبذل وزارة الموارد المائية والرى جهودًا كبيرة فى مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لما لديها من تجارب ناجحة في هذا المجال على مدار سنوات طويلة، حيث يعد المشروع جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية من الغمر، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

وتهدف خطة الوزارة المستقبلية إلى حماية الشواطئ من مشاكل النحر باستخدام تقنية التغذية بالرمال، ويتم وضع مخطط عام لهذه الأعمال تمهيداً للبدء فيها لتتكامل مع الأعمال التى تم تنفيذها خلال هذا المشروع الرائد.

وفى التقرير التالى نستعرض الموقف التنفيذى لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل".

1- تم وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الاستثمارات.

2- يتم تمويل المشروع بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بـ31.40 مليون دولار ، لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة في أوقات النوات .

3- سيتم إقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى 69 كم في 5 محافظات ساحلية هى "بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة".

4- سيتم إقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح.

5- يتميز المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية.

6- تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.

7- تم الإنتهاء من تنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول 29 كيلومتر كأولوية أولى.

8- تم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الحماية فى محافظات البحيرة ودمياط وبورسعيد بأطوال تصل إلى 29 كم وجاري الانتهاء من أعمال الحماية فى محافظة الدقهلية بطول يصل إلى 11 كم.