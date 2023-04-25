شكرا لقرائتكم خبر عن غدا باليوم السابع.. الرئيس السيسى: عيد تحرير سيناء يمثل يوم الكرامة الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة وقبر الرئيس السادات.. ويؤكد: عيد تحرير سيناء يمثل يوم الكرامة الوطنى.. سيناء المستهدف الأول بأخطر موجة إرهاب مرت على مصر فى تاريخها كله.. وشرعنا فى معركة التنمية بجهود ضخمة وإخلاص للنية وصبر على العمل.. الجيش العظيم والشرطة الباسلة مقاتلون أشداء لا يخشون الموت فى سبيل الله والوطن ومن خلفهم شعب عظيم طالما صبر وصمد وقاتل وانتصر.



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