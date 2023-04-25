شكرا لقرائتكم خبر عن التموين" تطرح مسلى صناعى على البطاقات تزن 800 جرام بسعر 30 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم طرح مسلى صناعي زنة 800 جرام بسعر 30 جنيهًا على البطاقات، كما تتيح الوزارة العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية لصرفها ضمن المقررات التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ويتم ضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت يومياً، وألف طن أرز، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم وتصرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا،وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار زيادة ضخ السلع الغذائية وكافة المنتجات بفروع الشركات التابعة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية، بجانب توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، وكذلك الدواجن المجمدة بالمنافذ وكافة السلع الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.