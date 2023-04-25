شكرا لقرائتكم خبر عن عائد من السودان لـ"إكسترا نيوز": بمجرد صعودنا الطائرة شعرنا بعظمة مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت قناة إكسترا نيوز بعدد من المواطنين المصريين العائدين من السودان، حيث قال أحد المواطنين :" السفارة المصرية في الخرطوم كانت تتابع الأوضاع بشكل يومي، وقالوا لنا لا تخافوا".

وأضاف :" ألف شكر لمصر، عشنا أصعب 10 أيام في الحياة، والقيادة السياسية كانت في ضهرنا، وبمجرد صعودنا الطائرة شعرنا بعظمة مصر".

وفى وقت سابق، أكد الكاتب الصحفى، زكى القاضي، أن أهم الرسائل من العائدين من السودان تؤكد ثقتهم في الدولة المصرية، وأنهم كان لديهم اطمئنان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الأوضاع بشكل لحظى.

وأضاف زكى القاضي، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد، وتبنى الشفافية، فمصر دولة صادقة فيما تقوله وتحققه والرئيس السيسى يؤكد أنه لا يتدخل في الشأن الداخلي السوداني وكل ما يهمه هو سلامة المصريين.

وأوضح زكى القاضي، أن خلية المتابعة في الدولة المصرية نجحت بامتياز في عودة المصريين من السودان عبر المنافذ التي حددتها الدولة وهذه الخلية يتابعها الرئيس السيسي بشكل مباشر، وهذا يدل على أن الدولة المصرية نجحت في توفيق أوضاع المصريين في السودان.