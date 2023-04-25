شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات محاكمة ترامب فى دعوى اغتصاب الكاتبة كارول إى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إجراءات لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الثلاثاء، إذ تتهمه الكاتبة إي. جان كارول في دعوى قضائية مدنية باغتصابها في غرفة لقياس الملابس بمتجر كبير في منتصف التسعينيات.



وبدأ اختيار أعضاء هيئة المحلفين في محكمة مانهاتن الاتحادية في هذه القضية التي تتهمه فيها كارول أيضاً بالتشهير. وينفي ترمب (76 عاماً) اغتصاب كارول (79 عاماً).

ووصف ترمب دعوى كارول بأنها "احتيال" و"خديعة تامة" في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال في أكتوبر 2202، وقال ترمب أيضاً إنها اختلقت الدعوى للترويج لسيرتها الذاتية، وقال إنها "ليست من النوع المفضل له".

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة أسبوعاً أو أسبوعين.