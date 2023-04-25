شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ورودينا يحصدان المركز الأول لمصر فى مسابقة الروبوت العالمية برومانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الطالبان عمر محمد سعد ورودينا فيصل الشناوي "الصف الخامس الابتدائي"، على المركز الأول في المسابقة العالمية لتصنيع الروبوت التي أقيمت في رومانيا بمشاركة 300 فريق على مستوى العالم، برعاية جامعة رومانيا التابعة لوزارة التعليم في رومانيا.

ونجح الفريق المصري الذي يضم عمر ورودينا الفوز بالمركز الأول على مستوى العالم، والذي شارك في المسابقة بناء على دعوة من جامعة أوراديا لأكاديمية مواهب لاختيار من يمثل مصر.

وكان الطالبان قد سافرا قبيل العيد بصحبة المهندسين المسئولين عن أكاديمية مواهب للمشاركة في المسابقة المقامة فى ولاية أوراديا إثر دعوة وجهتها جامعة أوراديا لأكاديمية مواهب لاختيار من يمثل مصر فى المسابقة الدولية، نظرا لتفوق الأكاديمية وحصول أكثر من فريق منهم ع المراكز الأولى فى المسابقات الدولية التي أقيمت من قبل فى المانيا والصين.

وحصل الطالبان على برنتر ثري دي كجائزة من الجامعة منظمة المسابقة، بالإضافة إلى شهادات تقدير من وزارة التعليم فى رومانيا وجوائز شخصية أخرى.

جدير بالذكر أن عمر محمد سعد متميز في مجال العلوم والبرمجة، وقد حصل من قبل على المركز الثاني فى الفلك على مستوى الوطن العربي فى مسابقة أقامها من عامين أحد علمائنا المهاجرين، والذي يعمل كمحاضر فيزياء فى أكثر من جامعة فى أمريكا وحصل وقتها على جائزة مالية قيمة.