شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعزى مصر فى وفاة مساعد الملحق الإدارى بسفارة الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في وفاة مساعد الملحق الإداري في سفارتها بالخرطوم. وفق بيان للخارجية الإماراتية.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان، مؤكدة التزامها بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السودانى.