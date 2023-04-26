شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تسهيلات للطلاب المصريين العائدين من السودان لتوفيق أوضاعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه منذ اليوم الأول من الأزمة السودانية، تابع وزير التعليم البعثة التعليمية المصرية في السودان والطلاب المصريين، حيث يتواجد هناك 151 مدرس وإداري يقدمون خدماتهم التعليمية لـ 1060 طالب سوداني، و35 طالب مصري بالثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج التاسعة الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "مع المتابعة الدقيقة والتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة، كان هناك تقييم لكافة الإجراءات المتعلقة بالطلاب المصريين والامتحانات وخاصة الثانوية العامة، وبناء عليه وقع وزير التعليم اليوم بتأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة المصرية في السودان لحين استقرار الأوضاع الأمنية".

وقال: "كان هناك أيضا العديد من الإجراءات، التي وجه بها وزير التعليم لتسهيل الأوضاع على أبنائنا في السودان، حيث يمكن للطلاب العائدين من السودان، أن يتوجهوا إلى الإدارة العامة لامتحانات الوزارة لتسهيل إجراءات تسكينهم في مدارسهم السابقة، ووضع آلية الامتحانات الخاصة بنهاية العام".

وتابع: "كان هناك إجراء أخر وجه به وزير التعليم، بالسماح بالطلاب الراغبين بتأجيل تأدية الامتحانات للدور الثاني، لمنحهم الفرصة الكافية لترتيب الأوضاع ودراسة المناهج بشكل كافي وحصولهم على الدرجات الفعلية الكاملة".