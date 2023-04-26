شكرا لقرائتكم خبر عن 48.8 % زيادة فى مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة 2023 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت الموازنة العامة للدولة 2023 /2024 المقدمة من الحكومة لمجلس النواب، رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 48.8٪، ؜للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية.

ووفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9٪ مقارنة بـ 90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2٪ عن العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5٪ مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه،

كما خصصت الموازنة العامة 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25٪، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪ مقارنة بـ191 مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3٪.