شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل المرحلة الثانية لمحور "بنها - دمياط" قبل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة النقل لافتتاح المرحلة الأولى من محور بنها دمياط الجديد شرق الرياح التوفيقى منتصف مايو القادم، وهى المسافة من بنها حتى كفر شكر بطول 15 كم، والانتهاء من المرحلة الثانية من كفر شكر حتى ميت غمر بطول 17 كم بنهاية عام 2023.

وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المرحلة الأولى ونسب التنفيذ.

- المشروع ضمن إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 73 كم بعرض 4 حارات رئيسية وحارة واحدة خدمة لكل اتجاه.

- يعتبر المشروع جزء من محور ربط العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة القاهرة بمحافظات القليوبية والدقهلية ودمياط.

- تم الانتهاء من موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

- الانتهاء من أعمال تنفيذ ممشى للاهالي في المسافة من كوبري الزراعي حتى كوبري بنها القديم بطول 1400متر.

- الانتهاء من المسافة من بنها حتى اسنيت بطول 7 كم.

- المرحلة الأولى فى المسافة من بنها حتى كفر شكر بطول 15 كم مقرر افتتاحها منتصف مايو القادم.

- المرحلة الثانية من كفر شكر حتى ميت غمر بطول 17 كم مقرر تشغيلها بنهاية عام 2023.

- المرحلة الثالثة من ميت غمر لأجا.

- سيكون اتجاه المرور فى البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة، بعد افتتاح كل مرحلة ثم افتتاح المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح.

يشتمل الطريق على 38 عمل صناعي (20 كوبري علوي + 4 كباري مشاة + تطوير 4 سطحية+ 8 مأخذ سطحية + 2 نفق ).

كوبري قنطرة بحر مويس والذي بلغت نسبة تنفيذه (100%).

كوبري جمجرة والذي بلغت نسبة تنفيذه (100%).

كوبري أسنيت والذي بلغت نسبة تنفيذه (100%).

كوبري كفرشكر والذي بلغت نسبة تنفيذه (99%).

كوبري المنشأة الكبرى. والذي بلغت نسبة تنفيذه (100%).

كوبري صهرجت الكبرى والذي بلغت نسبة تنفيذه 95%

كوبري ميت العز والذي بلغت نسبة تنفيذه 31%

كوبري المعصرة الذي بلغت نسبة تنفيذه 22%.

كوبري ميت ناجي الذي بلغت نسبة تنفيذه 10%.

كوبري الصافورية والذي بلغت نسبة تنفيذه 37 %.

كوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد والذي بلغت نسبة تنفيذه 75%.

كوبري دقادوس والذي بلغت نسبة تنفيذه 11%.

كوبري ابونبهان والذي بلغت نسبة تنفيذه 28 %.