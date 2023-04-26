شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك للأشهر المتبقية من العام الهجرى 1444.. باليوم والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بات العام الهجرى على وشك الانتهاء، حيث بات يفصلنا على نهاية العام الهجرى 1444 هجريا شهران فقط، وذلك وفقا للحسابات الفلكية، حيث يتبقى شهر ذو القعدة، وشهر ذو الحجة.
- شهر ذو القعدة:
يولد هلاله مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من شوال 1444 هجريا الموافق 2023/5/19 (يوم الرؤية).
- يوم السبت 2023/5/20 م هو المتمم لشهر شوال 1444 هجريا.
- تكون غرة شهر ذو القعدة 1444 هجريا فلكياً يوم الأحد 21 مايو 2023.
- شهر ذو الحجة:
- يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريا الموافق 2023/6/18.
- غرة شهر ذو الحجة 1444هـ فلكياً يوم الاثنين 2023/6/19.
- تكون وقفة عرفات لعام 1444 هجريا فلكياً يوم الثلاثاء 27- 6 - 2023.
- عيد الأضحى المبارك لعام فلكياً يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.