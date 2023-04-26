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منافذ السلع المتنقلة وسيارات اليوم الواحد بالجيزة توفر السلع بأسعار مخفضة

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت مديرية التموين بالجيزة 33 منفذا متنقلا و28 سيارة لسلع اللحوم تحمل مسمى "سيارات اليوم الواحد"؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والدواجن واللحوم ومصنعاتها بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وهالة غريب مدير مديرية تموين الجيزة.

 

ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية خريطة منافذ السلع المتنقلة و"سيارات اليوم الواحد" بمحافظة الجيزة:

 

أولا: أماكن تمركز منافذ السلع المتنقلة بالجيزة:

- شارع همفرس في بولاق الدكرور

- 247 عمارة 6 أكتوبر

- الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر

- الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل

- بجوار قسم شرطة العياط – العياط

- شارع المحطة – العياط

- شارع المطار بجوارمعهد القلب – إمبابة

- مركز ومدينة البدرشين

- أمام المحكمة بمركز العياط

- أول شارع المنشية طوابق فيصل

- شارع النصر في إمبابة

- شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين

- كعابيش الطوابق فيصل

- كوم بكار آخر فيصل – الهرم

- برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم

- 50أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي

- شارع المطار بشتيل الوراق

- أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر

- الشوبك الشرقي الصف

- ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية

- مدخل المستقبل أكتوبر

- شارع أو الليل بولاق الدكرور

- مدخل المستقبل 6 أكتوبر

- جزيرة محمد السوق الوراق

- الوحدة المحلية البراجيل أوسيم

- منشية البكاري الهرم

- الطالبية الهرم

- زاوية أو سويلم العياط

- سلم المطافي المنيب

- فيصل بولاق الدكرور

- مزلقان لعبة بشتيل أوسيم

- زاوية أبو سويلم العياط

- 800 فدان 6 أكتوبر

 

ثانيا: أماكن تمركز "سيارات اليوم الواحد" بالجيزة:

- شارع عز الدين عمر – الطالبية

- 3 سيارات في ميدان الطوابق

- الوراق بجانب الإدارة التعليمية

-4 سيارات بمحطة مترو البحوث – الدقي

- شارع التحرير

- (2) سيارة في شارع المطبعة – الهرم

- شارع الحصري – مدينة 6 أكتوبر

- كفر تهرمس – بولاق الدكرور

- ميدان الجيزة

- شارع العشرين – بولاق الدكرور

- شارع زغلول – الهرم

- سوق فاكيهة – العمرانية

- أرض اللواء – العجوزة

- شارع شاهين - العجوزة

- هضية حدائق الأهرام

- هرم سيتي – مدينة 6 أكتوبر

- ميت عقبة – العجوزة

- أم المصريين – قسم الجيزة

- شارع الشهيد – الهرم

- شارع المدبح – المنيب

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