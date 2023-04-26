شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ السلع المتنقلة وسيارات اليوم الواحد بالجيزة توفر السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مديرية التموين بالجيزة 33 منفذا متنقلا و28 سيارة لسلع اللحوم تحمل مسمى "سيارات اليوم الواحد"؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والدواجن واللحوم ومصنعاتها بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وهالة غريب مدير مديرية تموين الجيزة. ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية خريطة منافذ السلع المتنقلة و"سيارات اليوم الواحد" بمحافظة الجيزة: أولا: أماكن تمركز منافذ السلع المتنقلة بالجيزة: - شارع همفرس في بولاق الدكرور - 247 عمارة 6 أكتوبر - الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر - الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل - بجوار قسم شرطة العياط – العياط - شارع المحطة – العياط - شارع المطار بجوارمعهد القلب – إمبابة - مركز ومدينة البدرشين - أمام المحكمة بمركز العياط - أول شارع المنشية طوابق فيصل - شارع النصر في إمبابة - شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين - كعابيش الطوابق فيصل - كوم بكار آخر فيصل – الهرم - برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم - 50أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي - شارع المطار بشتيل الوراق - أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر - الشوبك الشرقي الصف - ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية - مدخل المستقبل أكتوبر - شارع أو الليل بولاق الدكرور - مدخل المستقبل 6 أكتوبر - جزيرة محمد السوق الوراق - الوحدة المحلية البراجيل أوسيم - منشية البكاري الهرم - الطالبية الهرم - زاوية أو سويلم العياط - سلم المطافي المنيب - فيصل بولاق الدكرور - مزلقان لعبة بشتيل أوسيم - زاوية أبو سويلم العياط - 800 فدان 6 أكتوبر ثانيا: أماكن تمركز "سيارات اليوم الواحد" بالجيزة: - شارع عز الدين عمر – الطالبية - 3 سيارات في ميدان الطوابق - الوراق بجانب الإدارة التعليمية -4 سيارات بمحطة مترو البحوث – الدقي - شارع التحرير - (2) سيارة في شارع المطبعة – الهرم - شارع الحصري – مدينة 6 أكتوبر - كفر تهرمس – بولاق الدكرور - ميدان الجيزة - شارع العشرين – بولاق الدكرور - شارع زغلول – الهرم - سوق فاكيهة – العمرانية - أرض اللواء – العجوزة - شارع شاهين - العجوزة - هضية حدائق الأهرام - هرم سيتي – مدينة 6 أكتوبر - ميت عقبة – العجوزة - أم المصريين – قسم الجيزة - شارع الشهيد – الهرم - شارع المدبح – المنيب