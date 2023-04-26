شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف أعراض الإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان أعراض الإصابة بسرطان الثدى، والتى تتمثل فى ظهور كتلة أو سماكة في الثدي، بالإضافة إلى تغيير في حجم الثدي أو شكله أو مظهره، فضلا عن تغيير في مظهر الحلمة أو تغيير في الجلد المحيط بها ظهور إفرازات غير طبيعية من الحلمة.
وذكرت الوزارة أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات في 14 مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالمجان، لافتًا إلى أنه جار تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية، بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.