شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف أعراض الإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان أعراض الإصابة بسرطان الثدى، والتى تتمثل فى ظهور كتلة أو سماكة في الثدي، بالإضافة إلى تغيير في حجم الثدي أو شكله أو مظهره، فضلا عن تغيير في مظهر الحلمة أو تغيير في الجلد المحيط بها ظهور إفرازات غير طبيعية من الحلمة.

ولفتت وزارة الصحة والسكان إلى أن مبادرة 100 مليون صحة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، مشيرة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.

وذكرت الوزارة أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات في 14 مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالمجان، لافتًا إلى أنه جار تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية، بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.