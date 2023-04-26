شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة المنصورة الجديدة: تنفيذ 60% من مشروعات المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ياسر كحلى، نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، أن المرحلة الثانية من مدينة المنصورة الجديدة تستهدف إنشاء 244 عمارة من مشروع جنة مصر، إضافة لـ44 عمارة أخرى من سكن مصر.

وأضاف "الكحلى" لـ"الخليج 365" أن الإقبال على شراء وحدات المرحلة الأولى من المدينة بمختلف مشروعاتها، جعلنا نسعى للانتهاء من المرحلة الثانية فى أسرع وقت ممكن مثلما حدث فى المرحلة الأولى، والتى تم الانتهاء منها خلال عامين فقط من البدء فى الإنشاءات.

وأكمل نائب رئيس جهاز المدينة أن المرحلة الثانية بها العديد من المميزات، وهى تواجد المؤسسات الحكومية، والتى تبدأ بتواجد "مديرية أمن الدقهلية الجديدة"، إضافة لتواجد مبنى جهاز التحكم والإدارة المتواجد جغرافيا فى المرحلة الثانية.

ولفت "الكحلي" أن تواجد مثل هذه المؤسسات الحكوميه الضخمة والتى تعمل بأحدث التقنيات الحديثة جعل من جهاز المدينة التركيز على تواجد فرص كبيره للمستثمرين، حيث تم تخصيص قطع استثماريه بأنشطه إدارية وتجارية تم تخصيصها للمستثمرين.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة يتاريخ 1 ديسمبر من العام 2022 فى افتتاح أبهر العالم لما تحويه المدينة الذكية من إمكانيات ضخمة وتصميمات متميزة وخدمات متكاملة جعلها من مدن الجيل الرابع التى تنافس أجمل مدن العالم.

وتتميز المدينة الذكية بموقعها الجغرافى المتميز، حيث تقع مدينهة المنصورة الجديدة على الطريق الدولى الساحلى بين محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ، حيث تأتى بعد مدينة جمصة السياحية مباشرة اتجاه الإسكندرية.

وأنشأت مدينة المنصورة الجديدة أو الرئة الخضراء للدلتا كما يطلق عليها، على مساحة 5913 فدانا، وتمتد بطول 15 كيلومترا كاملة بطول الطريق الساحلى المتجه نحو محافظة الإسكندرية.

وصمم الشاطئ الخاص بالمدينة الذكية للتعامل مع التغييرات المناخية المحتملة، حيث تم إنشاء كورنيش المدينة بطول المدينة كاملة والبالغ 15 كيلومترا، وبارتفاع ما يزيد عن 6 أمتار عن سطح البحر، إضافة لترك مساحة بين الكورنيش والشاطئ واستغلاله فى إقامة شاطئ نموذجى ترفيهى خدمى.