شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف مكثف وموتور الثلاجة يساعد على خفض فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعض النصائح لتقليل استهلاك الثلاجة للكهرباء وبالتالى خفض قيمة الفاتورة، وأهمها تنظيف المكثف والموتور مرة أو مرتين فى العام على الأقل

لأن تراكم التراب علي المكثف يزيد من استهلاك الكهرباء.

وفيما يلي بعض النصائح التي تساعدك على خفض فاتورة الكهرباء والتى بينها اتباع بعض الخطوات لترشيد استهلاك الثلاجة من الكهرباء وهى كالآتى:

1- احرص على شراء الثلاجة الأعلى كفاءة والأقل استهلاك للكهرباء.

2- اترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية.

3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام.

4- تجنب وضع الثلاجة في الأماكن المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن.

5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركة حتي يبرد.

6- ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

7- الحرص على إزالة الثلج باستمرار.