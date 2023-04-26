شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق: توقف الخدمة بشكل مؤقت بمحطة حلوان بالخط الأول نتيجة عطل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه أثناء قيام أول قطار إستكشاف بدون ركاب من محطة حلوان فى اتجاه محطات المرج الجديدة بالخط الأول تم حدوث عطل فنى مفاجئ، وتوقف حركة القطارات بشكل مؤقت بمحطة حلوان.

وأوضحت الشركة أن القطار خالى تماما من الركاب، وأنه سيتم توقف حركة القطارات بمحطة حلوان بالخط الأول بشكل مؤقت، وأنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجارى العمل على عودة حركة قطارات الخط الأول بشكل طبيعي فى الإتجاهين.

وأكدت الشركة في بيانها بأنه يتم الآن تشغيل حركة قطارات الخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة المعصرة فقط فى الإتجاهين بشكل طبيعى، وتشغيل سكة واحدة فقط للإتجاهين من محطة المعصرة حتى محطة عين حلوان لتصبح محطة عين حلوان هى المحطة الإنتهائية للخط الأول بشكل مؤقت لحين اصلاح العطل وتشغيل محطة حلوان بشكل طبيعي.

وتتقدم الشركة بالإعتذار لجمهور الركاب مستخدمى الخط الأول حلوان - المرج الجديدة عن العطل المفاجئ الخارج عن إرادتنا و تؤكد أن العمل يجرى على قدم وساق لعودة حركة القطارات بالخط الأول بالكامل إلى طبيعتها فى الإتجاهين.