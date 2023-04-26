شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بجنوب سيناء خلال 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية فى تنفيذ خططها لتطوير شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لزيادة جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

وأوضح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه فى نطاق قطاع جنوب سيناء والذى يضم كل من رأس سدر، أبو رديس، أبو زنيمة، سانت كاترين، الطور، سانت كاترين، شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا على مساحة 31.272 ويشمل حوالى 45 مركز وقرية، يبلغ عدد المشتركين به حوالى 86 الف مشترك وتم تركيب عدد 41533عداد مسبق الدفع ويشمل عدد 8 مراكز لخدمة تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2023 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه وفى إطار الخطة الإستثمارية والتى قدرت بمبلغ 195 الف جنية حيث تم تنفيذ الآتى:-

● 2 خلايا جهد متوسط

● 31 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.

● 18 سكينة هوائية جهد متوسط .

● 8 وحدات ربط حلقى جهد متوسط .

● 2037 عامود هوائى جهد متوسط .

● 66.742 كم خطوط هوائية جهد متوسط .

● 210.391 كم كابلات أرضية جهد متوسط .

● 1428 عامود جهد منخفض.

● 430.67كم خطوط هوائية جهد منخفض.

● 28.485 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

● 106 صندوق توزيع جهد منخفض .

تم انشاء مركز خدمة العملاء بمبلغ 7,5 مليون جنيه ويشمل:

- مركز خدمة لذوي الهمم بأحدث الوسائل لأنهاء مصالحهم فورا

- مركز خدمة المستثمرين وبه صالة لخدمة المستثمرين

- صالة خدمة عملاء للجمهور وبه عدد 14 شباك امامي وخلفي يقدم خدمة مميزة للمواطنين ويقوم بتقديم كافة الخدمات الخاصة بالشركة

- مركز للمنطقة الذكية حيث يقوم المواطن انهاء الخدمات دون الاحتياج الي احد باي من العاملين بالشركة

- تم تجهيز سيارة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية مجهزة بأحدث اجهزة الحاسب الالي لتقديم كافة خدمات الكهرباء وشحن العدادات للمواطنين (مركز خدمة متنقل).

- يتم انشاء مركز التحكم الالي لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 700 مليون جنيه لتحديد اعطال المتوسط والمنخفض وعمل المناورات لتقليل زمن ومدة اصلاح الاعطال ، وتم الانتهاء من المرحلة الاولى لمتابعة التحكم الخاص بمدينة شرم الشيخ.

- تم انشاء محطة شحن السيارات داخل هندسة شرم الشيخ وذلك لشحن السيارات الملاكي وذلك لخدمة كافة المواطنين

- تم تنفيذ برنامج تأهيل وصيانة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض لجميع المحولات والموزعات وصناديق التوزيع ملك الشركة وملك الغير ، وذلك حرصا من الشركة علي جودة واستمرارية التغذية الكهربية

وتم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع جنوب سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى 888 مليون جنيه متمثلة فى :

● نقل الكابلات المتعارضة مع مشروع انشاء الطريق الأوسط (ابن سيناء).

● توصيل التيار الكهربائى لشركة انابيب البترول بمدينة ابو رديس.

● توصيل التيار الكهربائى لعدد 83 عمارة سكنية بمدينة طور سيناء.

● توصيل التيار الكهربائى لمجمع صناعات الرخام بمدينة راس سدر.

● توصيل التيار الكهربائي لمحطات المياه الجديدة من منطقة الواطية والمساعدة.

● توصيل التيار الكهربائى لقاعة المؤتمرات الجديدة بمدينة شرم الشيخ.

● توصيل التيار الكهربائى لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة طور سيناء.

● توصيل التيار الكهربائى لتجمعات تنموى بجنوب سيناء.

● توصيل التيار الكهربائى لمحطة تحلية مياه البحر بمنطقة راس نصرانى بشرم الشيخ.

● توصيل التيار الكهربائى لعمارات الاسكان الاجتماعى بابو رديس.

● توصيل التيار الكهربائى لمشروع ابنى بيتك بمدينة طور سيناء

● توصيل التيار الكهربائى من محطة محولات نويبع الى تجمع وادى سعال بمدينة سانت كاترين مع ربط وتغذية عدد (9) تجمعات على طول الخط

● توصيل التيار الكهربائى للبوبات والارتكازات الامنية بالطريق الدولى النفق/ شرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائى الى الوحدة الانتاجية رقم (1) مصنع الكاولين التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بشرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائى للمشروع الاستراتيجى لخزانات الزيت التابع لشركة السويس للزيت برأس بدران

● توصيل التيار الكهربائى لعدد 4 محطات تحلية ( راس سدر - ابوزنيمة - دهب- نويبع)

● رفع وتعديل مسار المهمات المتعارضة مع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى من مدخل شرم الشيخ وحتى مفارق طريق دهب

● توصيل التيار الكهربائى لمجمع المحارق التابع لمديرية الصحة بطور سيناء

● نقل وتعديل مسار الكابلات المتعارضة مع مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بمنطقة وادي الراحة

● توصيل التيار الكهربائي للوحدات الصحية ( بوادي مندر - بقرية الوادى - وحدة التأمين الصحي بمدينة طابا - بوادي المراخ

● توصيل التيار الكهربائى لمحطة غازتك بمدخل مدينة شرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائي الى محطة معالجة الصرف الصحي بطور سيناء

● تعديل مسار كابلات التغذية الرئيسية لشركة السويس للزيت (سوكو) بمدينة أبو رديس

● توصيل التيار الكهربائى لمحطة شحن الأتوبيسات بالكهرباء بشرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائى لمحطة شحن السيارات بالكهرباء بشرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائي للمنطقة الخضراء

● توصيل التيار الكهربائي للمنطقة الزرقاء.

● توصيل التيار الكهربائي لامتداد المنطقةالزرقاء

● توصيل التيار الكهربائي للمشى السياحي

● توصيل التيار الكهربى الى مشروع ابنى بيتك الجديد

● توصيل محطات الطاقة الشمسية بلوحتين بشرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائي لمحطة تحلية مياه البحر بالجبيل

● توصيل التيار الكهربي لبديل الاعتداد بالجبيل

● توصيل التيار الكهربي لجمعية العاملين بديوان عام محافظة جنوب سيناء

● توصيل التيار الكهربي لحى الشروق

● توصيل التيار الكهربي لمزارع التعمير

● توصيل التيار الكهربي لمحطة معالجة الصرف الصحى بالطور

● توصيل التيار الكهربي لل148 عمارة(حى النصر)

● توصيل التيار الكهربي لجامعة الملك سلمان فروع (الطور-شرم سدر)

● إزالة تعارضات طريق السلام

● منظومة تطوير التأمين الصحى الشامل

● توصيل التيار الكهربائي للريف المصري (مرحله اولي)

● توصيل التيار الكهربائي لمحطات المياه الجديدة من منطقة الواطية و المساعدة

● توصيل التيار الكهربى الى مدرسة طوبيا

● نقل تعارضات قرية الرملة

● 4 وحدات صحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

بالإضافة لمجموعة من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا باستثمارات تقدر بحوالي 280 مليون جنيها والتي تتمثل في الاتى :-

● توصيل التيار لروافع المياه 1, 2, 3, 4 بمدينة سانت كاترين

● رفع تعارضات طريق وادي فيران/سانت كاترين.

● مشروع الريف المصرى(المرحله التانيه).

● التجمعات التنمويةلعدد 5 تجمعات.

● محطه تحليل مياه البحر مدينه طابا.