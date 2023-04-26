شكرا لقرائتكم خبر عن عبير الشاطر مشرفًا لبنك المعرفة المصرى ومحمد الشرقاوى أمينًا عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 1173 لسنة 2023 بشأن تعيين كل من الدكتورة عبير الشاطر مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية، مشرفًا عامًا على بنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى عملها، وذلك لمدة عام، وتعيين الدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات والشئون الاقتصادية، أمينًا عامًا لبنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى عمله، وذلك لمدة عام.

جدير بالذكر أن الدكتورة عبير الشاطر أستاذ بهندسة عين شمس، حصلت على الدكتوراه من هندسة عين شمس، وحاضرت في العديد من الجامعات المحلية والدولية، كما أشرفت على العديد من الرسائل العلمية بمصر والخارج، كما شغلت العديد من المناصب العلمية والإدارية منها مستشار لنائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخبير بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما شغلت منصب سفير علمي لمصر بإحدى منظمات التخطيط الإقليمي في المملكة المتحدة، ومراجع بهيئة ضمان الجودة والاعتماد، ونائب لمدير وحدة الجودة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ومراجع دولي، ونائب لرئيس تحرير ومحرر في العديد من المجلات العلمية الدولية، كما حصلت على العديد من الجوائز في النشر والتحكيم العلمي وتصميم الساحات العامة، وساهمت في تأليف وتحرير العديد من الكتب العلمية المحكمة في مجال التصميم الحضري والصادرة عن دور نشر دولية، وقد تجاوزت أبحاثها العلمية أكثر من 140 بحث علمي مُحكم في كُبرى دور النشر الدولية بمُفردها بالمشاركة مع باحثين محليين ودوليين، كما تولت رئاسة وتحكيم العديد من المشروعات البحثية المُمولة، ولديها خِبرة واسعة في إعداد التقارير الفنية والمُخططات الارشادية والمشروعات البحثية في مجال التصميم الحضري وسياسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد الشرقاوي حصل على درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة البريطانية، كما حصل على عضوية الجمعية الأمريكية للتمويل وجمعية المحاسبة والتمويل البريطانية، كما حاضر في الجامعات البريطانية كجامعة استراثكلايد، إدنبرة، وكوفنتري، كما شغل عدة مناصب منها، معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتمويل، والمدير التنفيذي لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، ورئيس وحدة حل مشاكل المُستثمرين بالوزارة، كما أنه عضو اللجنة الدائمة لدراسة وفرز المُقترحات والأفكار الهادفة لدعم أداء الاقتصاد، ومتابعة مقترحات المؤتمر الإقتصادي، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية بمصر، كما شارك في إعداد الخطط الاستثمارية للوزارة، وأشرف على دراسات جدوى الجامعات الأهلية الجديدة، بالإضافة إلى المشاركة في مفاوضات وإبرام عقود الاتفاقيات الدولية مع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن مشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية وورش العمل حول التمويل والاستثمار.