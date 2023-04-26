شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الخدمات البيطرية يتفقد الوحدات بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت قافلة بيطرية مجانية إلى محافظة شمال سيناء لتقديم الدعم الفني والطبي عن طريق الفريق الطبي المكلف من جانب الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبمشاركة معهد التناسليات الحيوانية - مركز البحوث الزراعية وكذا صندوق التأمين على الثروة الحيوانية التابعين لوزارة الزراعة.

وقال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن القافلة الطبية البيطرية بدأت أعمالها بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بشمال سيناء أمس الثلاثاء الموافق 4/25 حتى الجمعه 4/28.

كما توجه "صابر" الى مدينة العريش للمشاركة في احتفال المحافظة بعيدها القومي وحضور افتتاح مهرجان سباق الهجن والذي سيتم خلاله رعاية وعلاج مجاني للجمال المشاركة قبل السباق و متابعتها اثناء السباق من خلال فريق القافلة الطبية البيطرية و معها احدث الاجهزة و المعدات البيطرية.

يأتى زيادة اهتمام الخدمات البيطرية بتقديم الدعم فى جميع مجالات الطب البيطري من ارشاد بيطري يقدم ندوات ارشادية وتوعية بيطري للمربين وتطوير الرعاية و العلاج والرعاية التناسلية بالوحدات البيطرية وانتظام اللجان المجانية للرش ضد الطفيليات الخارجية والتجريع ضد الديدان الداخلية وايضا انتظام لجان الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وباقي الامراض من خلال مديرية الطب البيطري بشمال سيناء.

وفي سياق متصل قام رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجولة تفقدية لمجزر الطويل وكذلك مدينتى الشيخ زويد ورفح وكذلك الإدارة البيطرية بالعريش وديوان مديرية الطب البيطري بشمال سيناء.

ونقل صابر تهنئة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمناسبة عيد تحرير سيناء متمنياً لسيادته ولشعب وعواقل وشيوخ سيناء مزيد من الإزدهار والإعمار والتنمية المستدامة في ظل الأمن والأمان والاستقرار.