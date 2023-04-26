الأوقاف تعلن إقامة برنامج المنبر الثابت فى (1000) مسجد بجميع المحافظات

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق فعاليات برنامج المنبر الثابت في (1000) مسجد على مستوى جميع محافظات مصر ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 2/ 5/ 2023م، تحت عنوان: الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وذلك على النحو التالي: