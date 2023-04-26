شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إحباط 1187 محاولة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات في التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 20 - 25 أبريل 2023 ، بالإضافة جهود رفع القمامة والمخلفات الصلبة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في رصد حوالى 266 حالة بناء مخالف بدون ترخيص بمساحة 25 ألف متر مربع ، حيث تم إزالة 232 حالة بمساحة 20 ألف متر مربع وجاري متابعة الإزالة 23 حالة متبقية بمساحة 5 آلاف متر مربع ، مشيراً إلى أنه بالنسبة للبناء على الأراضى الزراعية تم رصد حوالى 921 حالة تعدي بمساحة 35 فدان و 9 قيراط ، حيث تمت الإزالة لحوالي 834 حالة بمساحة 31 فدان و20 قيراط وجارى متابعة الإزالة لـ87 حالة وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية .

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود العاملين بغرفة العمليات بالوزارة وغرف المحافظات والأجهزة التنفيذية والعاملين بالإدارة المحلية ومنظومة المتغيرات المكانية لجهودهم في رصد أي حالات للتعدي والتعامل الفوري معها خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة استمرار جهود رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء لمنع ظاهرة البناء المخالف أو التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك وأراضى الدولة ، والتعامل بحزم مع أي تعديات في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والمتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات وإزالتها فوراً ، مطالبا بأهمية استمرار المتابعة الدائمة من المحافظات لأى متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل الفوري معها مع استمرار رفع درجة الاستعداد والتصدي بحزم لأى محاولات جديد للتعديات.

وفى السياق ذاته تلقى وزير التنمية المحلية تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة حول متابعة جهود المحافظات في إزالة ورفع القمامة و المخلفات الصلبة من داخل المدن والمراكز والقرى والتخلص الآمن منها خلال إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 20 – 25 أبريل الجارى .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى رفع حوالى 300 ألف طن مخلفات من مختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن منها ، مشيراً إلى أن إجازة عيد الفطر المبارك شهدت جهوداً مكثفة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لرفع تراكمات المخلفات والقمامة أولاً بأول على مدار أيام العيد ، حيث تم تشكيل مجموعات عمل من المعدات والسيارات وعمال النظافة في كل محافظة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية بالمحافظات والتي تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين في أيام العيد لتوفير بيئة صحية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدن والأحياء ، بالإضافة إلى الدفع بحملات نظافة في القرى لرفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .