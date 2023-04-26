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الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسى بالجمهورية اليمنية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية.

 

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء الأخوي بين الرئيس السيسي ورئيس مجلس القيادة اليمني شهد قيام الدكتور "رشاد العليمي" بإطلاع الرئيس على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، مؤكداً تقدير بلاده للموقف المصري الثابت الداعم للشعب اليمني، والمساند لجهود التوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التي تشهدها.


الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية
الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية

الرئيس السيسى ورئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية
الرئيس السيسى ورئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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