شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يستعرض آليات توريد القمح المحلى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏يوم السبت المقبل مؤتمر صحفى وذلك ‏للإعلان عن بدء موسم توريد القمح المحلي 2023، والأرصدة الاستراتيجية من ‏السلع الأساسية.‏

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى لموسم 2023 لتعزيز المخزون الاستراتيجى المخصص لإنتاج الخبز وسط تيسير كافة إجراءات التوريد من جانب المزارعين وتخزين الأقماح فى الصوامع الحديثة حرصا على سلامة التخزين بعد نجاح الوزارة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى التوسع فى إنشاء العديد من الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومى للصوامع، ما أدى إلى زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن فى عام 2014 إلى أكثر من 3.6 مليون طن سعة تخزينية.

ومع استمرار استلام القمح المحلىُ من المزارعين طوال الموسم الجارى سيعزز الاحتياطى الاستراتيجى للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم لفترات طويلة،،حيث تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية طوال الوقت على تأمين مخزون من القمح يكفى الاحتياجات لفترات طويلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون من كافة السلع الأساسية طوال الوقت.

وعلى مدار السنوات الماضية وبالتحديد قبل عام 2014 كانت الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم تتعرض لهدر فى كميات كبيرة تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين فى شون ترابية وأماكن مكشوفة معرضة للأمطار والقوارض، حتى قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروع قومى، بالتوسع فى إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيا لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، بجانب تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة.