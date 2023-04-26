شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد تشغيل قطارات خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائى الخفيف LRT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل مواعيد تشغيل قطارات خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائى الخفيف LRT، وذلك بعد عودة المواعيد لطبيعتها، قبل تعديلها فى شهر رمضان والعيد.

أولا: مواعيد تشغيل قطارات خطوط المترو الثلاثة

☆ قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحا.

☆ قيام أخر قطار بالخط الأول من حلوان 11:40 م.

☆ قيام أخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة 11:50 م.

☆ قيام أخر قطار بالخط الثانى من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 ص.

☆ قيام أخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور فى اتجاه الكيت كات 11:31 م.

☆ قيام أخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات فى اتجاه عدلى منصور 12:05 ص.

☆ يتم مقابلة أخر قطار للخط الأول مع الخط الثانى بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص.

☆ يتم مقابلة أخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00ص.

☆ يتم مقابلة أخر قطار للخط الثانى مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص.

ثانيا مواعيد تشغيل القطار الكهربائيالخفيف LRT:

☆ قيام أول قطار من محطة بدر فى اتجاه محطة عدلى منصور الساعة 5:50 صباحا.

☆ قيام أول قطار من محطة عدلى منصور فى اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:15 صباحا.

☆ قيام أول قطار من محطة عدلى منصور فى اتجاه مدينة الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحا.

☆ قيام أول قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة فى اتجاه محطة عدلى منصور الساعة 6:23 صباحا.

☆ قيام أول قطار من محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) فى اتجاه محطة عدلى منصور الساعة 7:09 صباحا.

وتكون مواعيد آخر قطارات LRT كالتالي:

☆ قيام آخر قطار من محطة عدلى منصور فى اتجاه محطة مدينة الفنون والثقافة الساعة 9:15 مساء.

☆ قيام آخر قطار من محطة عدلى منصور فى اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 9:30 مساء.