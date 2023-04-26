شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون تعلن وقف خدمة "فودافون كاش" ودفع الفواتير غدا لمدة 4 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فودافون مصر، وقف خدمات فودافون كاش ودفع الفواتير وبعض خدمات أخري لمدة 4 ساعات غدا الخميس، تبدأ من الساعة 11 مساءً إلى الساعة 3 صباحا للقيام بتحديثات تقنية.

وتتصدر شركة فودافون مصر، سوق المحمول بإجمالي عدد مشتركين يتجاوز 40 مليون مشترك، وكذلك تتصدر قطاع المحافظ الإلكترونية بإجمالي 12 مليون مشترك.

وأكد أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية لفودافون مصر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، تعطيل خدمة فودافون كاش ودفع الفواتير، غدا الخميس تبدأ من 11 مساء ولمدة 4 ساعات لعمل تحديثات تتعلق بالانتقال للعمل بالتوقيت الصيفي، وذلك وفقا للقانون الصادر مؤخرا فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وقالت الشركة فى رسائل نصية لعملائها: "نظراً للقيام بتحديثات تقنية، برجاء العلم أن خدمة فودافون كاش وخدمة دفع الفواتير وبعض الخدمات الأخرى ستكون غير متاحة من الخميس 27 ابريل الساعة 11 مساءً إلى الساعة 3 صباحا".

وتعتزم شركة فودافون استثمار 5 مليارات جنيه خلال العام الحالى، تضيفها لـ75 مليار جنيه استثمرتها الشركة بالسوق المصري منذ دخولها.