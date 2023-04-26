وزيرة التضامن تلتقى مجموعة من الصيادين ببحيرة البردويل خلال زيارتها لشمال سيناء

كما التقت وزيرة التضامن السيدات العاملات في الأنوال واللاتي يقمن بتنفيذ السجاد والكليم، مشيرة إلى أن الوزارة يمكنها تقديم منح وقروض لهن لمساعدتهن في تنفيذ مشروعاتهن.

والتقت أيضا وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من الصيادين ببحيرة البردويل، والذين عرضوا مجموعة من المطالب واعدة بدراستها والعمل على تلبيتها.

كما حرصت على لقاء متطوعي الهلال الأحمر المصري في المحافظة، مشيدة بما يقدمه متطوعو الهلال الأحمر المصري في كافة المواقع.