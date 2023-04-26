وزيرة التضامن تشارك فى افتتاح سباق الهجن بمدينة العريش فى شمال سيناء

ويعد سباق الهجن واحدًا من أقوى الأحداث على الساحة المصرية والعربية في هذا الشأن؛ حيث انطلق بشكل مميز وبطابع سيناوي خاص، وذلك بالتعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والثقافة ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

وتفقدت القباج مركز شباب شهداء الروضة ببئر العبد، وتنفيذ قافلة السعادة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وشهدت ماراثون الرياضة من أجل التنمية ومبادرتي "أنت الأغلى وساند".

