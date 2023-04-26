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انطلاق احتفالية "إعلان مملكة البحرين بمصر" بحضور سفراء ودبلوماسيين.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق احتفالية "إعلان مملكة البحرين بمصر" بحضور سفراء ودبلوماسيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل؛ احتفالية تدشين "إعلان مملكة البحرين فى جمهورية مصر العربية"، والتى تقام تحت رعاية حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وينظمها مركز الملك حمد العالمى للتعايش السلمى، وشارك بالحضور لفيف من السفراء العرب والأجانب بالقاهرة والدبلوماسيين والمسئولين.

 

وتتضمن احتفالية التدشين عددا من المبادئ التى تشكل ركائز التعايش كمنهج للسلام فى العالم، والتى تنطلق من أسس تاريخية حول التعايش فى البحرين، وبهذه المناسبة أيضًا تقام غدا أمسية فنية لفرقة البحرين للموسيقى بدار الأوبرا المصرية.

 

ويعتبر إعلان مملكة البحرين هو الوثيقة التأسيسية لجميع أعمال مركز الملك حمد العالمى للتعايش السلمى، فمنذ إنشائه بمرسوم ملكي ؛ ركز على البرامج التعليمية للشباب.

 

ويعد مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مركزا رائدا على مستوى العالم يهدف إلى تعزيز الحرية الدينية والحوار بين الأديان والتعايش السلمي والتنوع الإنساني ومكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والكراهية، كما أطلق العديد من البرامج والمبادرات والدورات الناجحة التي تترجم رؤية جلالة الملك المعظم، إضافة إلى فتح قنوات تعاون مع أعرق الجامعات العالمية، ومنها أكسفورد وكامبردج وسابينزا بهدف إعداد جيل من الشاب يؤمن بمبدأ التعايش والتسامح وقبول الآخر.

 

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إعلان مملكة البحرين فى مصر

 

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 إعلان مملكة البحرين فى مصر

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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