شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: لدينا قاعدة بيانات وهناك سهولة فى التواصل مع أبنائها بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن الوزارة تعمل في إطار لجنة الأزمة الوطنية المشكلة من العديد من الجهات الوزارية، متابعة: "نعمل مع بعض وكل جهة تقوم بدورها وهناك تنسيق متميز".

وأضافت وزيرة الهجرة، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة :"لدينا قاعدة بيانات وهناك سهولة التواصل مع أبنائها الدارسين فى الخارج، ولدينا لجنة وطنية تم تشكيلها ".

وتابعت سها جندي : "الجالية المصرية تقترب من 10 آلاف مصرى في السودان، نصفهم على الأقل دارسين في السودان ما بين دارسين في الجامعات السودانية ودارسين في الثانوية السودانية وأبنائنا في الخارج".

وقالت وزيرة الهجرة، إن أكثر من 1000 طالب عادوا لمصر للإجازة بعد حلول شهر رمضان وبعد الطلاب كانوا متواجدين في السودان لأن لديهم ثانوية عامة أو امتحانات جامعة في العيد وتواصلنا معهم في الخارج من خلال مركز الدارسين التابع لوزارة الخارجية .