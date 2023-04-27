شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى: المراكز الإغاثية تقدم كافة الخدمات الإنسانية للقادمين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رامى الناظر، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في ملف المصريين العائدين من السودان، مشيرا إلى أنه كان هناك توجيهات من وزيرة التضامن الاجتماعي، لعمل مقر على الحدود المصرية السودانية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "المراكز الإنسانية الإغاثية تعمل على تقديم الخدمات الإنسانية الإغاثية، خاصة وأن القادمين من السودان يقطعون مسافات طويلة للغاية، بالإضافة إلى شح الأطعمة والأدوية والشراب".

وقال: "المراكز الإغاثية توفر الاتصالات والإنترنت وحتى الشواحن حتى يتمكن القادمين من الخارج من التواصل مع أهلهم وذويهم، بالإضافة إلى توصيل الناس إلى أسوان، ونتواصل مع وزارة النقل التي تبذل مجهود كبير في هذا الشأن"، متوجها بالشكل لوزير النقل المهندس كامل الوزير.

وتابع: "المراكز الإغاثية تقدم الخدمات الصحية من خلال فريق طبي يوفر كل ما هو لازم".