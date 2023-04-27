شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 27/4/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:43 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:52
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:44 ص
موعد صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:35 م
موعد صلاة العشاء 8:00 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:37
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:49 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:36
وقت صلاة الظهر 11:40
موعد صلاة العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 6:15 م
وقت صلاة العشاء 7:35 م.
وقت صلاة الفجر 3:49 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 15: 3
موعد صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء 7:35