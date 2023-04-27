شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة اعرفها عن مهام وحدة الاستثمار البيئى والمناخ بوزارة البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاستثمار البيئى أصبح جزءا لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية لدول العالم، وضرورة ملحة تطرح العديد من الفرص الاستثمارية، الأمر الذى تطلب من أصحاب القرار إتاحة بعض القنوات والإجراءات لتسهيل تنفيذ مثل هذه المشروعات الخضراء كجزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية، ولذلك أطلق وزارة البيئة أمس الثلاثاء وحدة متخصصة حملت اسم وحدة الاستثمار البيئى والمناخ.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن هذه الوحدة، ودورها والهدف منها، وأهم القطاعات التى تستهدفها.

1- وحدة الاستثمار البيئى والمناخ إحدى القطاعات الهامة التى تم استحداثها فى وزارة البيئة، وتتبع جهاز شئون البيئة ووزارة البيئة.

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2- ‏تعمل وحدة الاستثمار البيئى والمناخ، على ايجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، من أجل التوافق بين البيئة و التنمية للقضاء.

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3- ‏ تسعى وحدة الاستثمار البيئى والمناخ لمواجهة كافة الصعوبات والتحديات وتحويلها للفرص للانسان لتحقيق التنمية المستدامة.

4-وحدة الاستثمار البيئى والمناخ تعكس مجهودات الحكومة المصرية فى دعم مجالات الإستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص

5- تهدف وحدة الاستثمار البيئى والمناخ، إلى الترويح والتنسيق وتشجيع الإستثمار وتحقيق الإستدامة.

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6- وحدة الاستثمار البيئى والمناخ أطلقت بالتزامن مع تنفيذ مشروع النمو الأخضر الشامل، الذى تم البدء فى تنفيذه بصعيد مصر .

7- تساعد وحدة الاستثمار البيئى والمناخ، على تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، و تدعم جهود الحكومة المصرية في مجالات المياة والغذاء والطاقة.

8- تعمل وحدة الاستثمار البيئى والمناخ على تحويل الاقتصاد ليصبح أقتصاد أخضر أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.

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9- تخدم وحدة الاستثمار البيئى والمناخ، قطاعات عدة كمجال الطاقة المتجددة، وخطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية مصر لعام 2030.

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10- تعزز وحدة الاستثمار البيئى والمناخ، وتشجيع الاستثمارات مع الشركات الخاصة والتنافس في مجالات الزراعة وإدارة المخلفات والإنتاج الغذائي والطاقة المتجددة.

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11- وحدة الاستثمار البيئى والمناخ كيان داعم للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لأهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى وحدة الاستثمار البيئى والمناخ إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون.

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12- ‏تعمل وحدة الاستثمار البيئى والمناخ على تطبيق خطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030، و استراتيجية التعافي الأخضر.

13- الهدف الأساسي من انشاء وحدة الاستثمار البيئى والمناخ، إيجاد آليات سوق فعالة في الاستثمار البيئي والمناخي.

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14- تقدم وحدة الاستثمار البيئى والمناخ الدعم للمستثمرين والتشبيك مع الشركاء، إضافة إلى تهيئة المناخ الداعم بما يساعد على خلق سوق قائم على الاستثمار البيئي والمناخي يتبع آليات العرض والطلب.

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15- ستبدأ وحدة الاستثمار البيئى والمناخ العمل على دعم عدة مشروعات فى مجالات متنوعة هى الطاقة والانتاج المستدام في مجال الزراعة والغذاء، وإدارة المخلفات، والصناعة القائمة على المواد الحيوية، والسياحة البيئية.