شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 مشروع هدية "حياة كريمة" لسكان 100 قرية بمحافظة أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى جهودها في تنفيذ المشروعات بمحافظة أسوان، والتى تخدم آلاف السكان الذين يعيشون في القرى والنجوع المختلفة في أقصى جنوب مصر، لتقدم لهم الخدمات المتنوعة بالمجتمعات الريفية البسيطة التى تتحول يوماً بعد يوم إلى مجتمع حضارى متكامل.

وتضم محافظة أسوان، فى مرحلتها الأولى من المبادرة، إدراج نحو 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، يجرى فيهم تنفيذ نحو 2000 مشروع، بمختلف قطاعات العمل العام منها 844 مشروعاً تم الانتهاء منها، فيما جار العمل بعدد 990 مشروعاً آخر.

ويضاف لذلك إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و380 نجعا وكفرا وعزبة، وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.

وهو الذى يتوازى مع وجود 19 مشروعاً للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية، وتسعى الأجهزة التنفيذية خلال المرحلة الحالية التدخل السريع لحل أى مشكلة وإزالة المعوقات الفنية أو الروتينية لتحقيق أعلى معدل إنجاز بالجودة والكفاءة المطلوبة وطبقاً للمواصفات العالية للقضاء على أى معاناة مستقبلياً، بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع ليجنوا ثمار هذه الإنجازات، والتى تساهم فى تحويل القرى والنجوع إلى مناطق جذب للسكان بعد أن كانت طاردة لهم.