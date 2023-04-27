شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين 27 مقرا بالمحافظات لوحدة "لم الشمل" التابعة للأزهر لحل المشاكل الأسرية والان مع تفاصيل الخبر
مقرات لم الشمل بمحافظات الجمهورية:-
1- القاهرة الحي السادس – معهد الشبينى الإعدادى النموذجى– أمام البوابة الرئيسية للمدنية الجامعية بنين.
2- الجيزة منطقة الجيزة الأزهرية - ش مستشفى الصدر - العمرانية - الجيزة.
3- القليوبية منطقة القليوبية الأزهرية - بنها الجديدة - حي الفلات.
4- الشرقية منطقة الشرقية الأزهرية - ش المعهد الدينى – الحسينية الزقازيق.
5- المنوفية منطقة المنوفية الأزهرية - شبين الكوم - معهد شبين الكوم الدينى.
6- الدقهلية منطقة الدقهلية الأزهرية - ش الجيش – المنصورة.
7- الغربية منطقة الغربية الأزهرية – بريد سيجر - معهد أحمد عبد الوهاب.
8- البحيرة منطقة البحيرة الأزهرية - ش الجمهورية - دمنهور - بجوار كلية الآداب - معهد القراءات.
9- كفر الشيخ منطقة كفر الشيخ الأزهرية - بجوار مدرسة الزراعة.
10- الإسكندرية منطقة الإسكندرية الأزهرية بالمعهد الديني بجوار مدينة البعوث – العصافرة.
11- بورسعيد منطقة بورسعيد الأزهرية الزهور - ش النصر.
12- الإسماعيلية منطقة الإسماعيلية الأزهرية - ش شبين الكوم - بجوار مجمع المحاكم.
13- السويس منطقة السويس الأزهرية - الملاحة - أمام الاستاد الرياضى.
14- دمياط منطقة دمياط الأزهرية - الأعصر - كورنيش النيل.
15- مرسى مطروح منطقة مطروح الأزهرية - الريفية - ش المطار - أمام مجمع العميد احمد فوزى.
16- الوادي الجديد منطقة الوادي الجديد الأزهرية - الخارجة - امتداد ش جمال عبد الناصر.
17- الفيوم منطقة الفيوم الأزهرية - ش سعد زغلول بجوار المستشفى العام.
18- بني سويف منطقة بنى سويف الأزهرية - ش بن خلدون.
19- المنيا منطقة المنيا الأزهرية - ش بور سعيد أمام فندق لوتس.
20- أسيوط منطقة أسيوط الأزهرية - ش الجمهورية حي شرق.
21- سوهاج منطقة سوهاج الأزهرية - ش التحرير.
22- قنا منطقة قنا الأزهرية - ش الشنهورية بمعهد الشعبة الإسلامية بالمنطقة.
23- البحر الأحمر منطقة البحر الأحمر الأزهرية - الغردقة - الدهار - بجوار مرور البحر الأحمر.
24- الأقصر منطقة الأقصر الأزهرية - ش خالد بن الوليد- المقر: بمعهد البنين شارع البحر.
25- أسوان منطقة أسوان الأزهرية - ش النفق.
26- جنوب سيناء منطقة جنوب سيناء الأزهرية - مجمع الأزهر - حي السلام - طور سيناء.
27- شمال سيناء منطقة شمال سيناء الأزهرية - العريش أمام نُزل الشباب بجوار المحافظة القديمة.