شكرا لقرائتكم خبر عن كائنات بحرية مجرم صيدها من البحر الأحمر أبرزها سمكة نابليون والدلافين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرمت قوانين البيئة المصرية صيد بعض الكائنات البحرية، وذلك لعدة أمور طبقا لاتفاقيات دولية منضمة إليها مصر، وكذلك المهددة للانقراض والمعرضة للانقراض، والتى تدر دخلا اقتصاديا فى الدولة.

ووضع الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة على قائمته عددا من الكائنات البحرية المحرم صيدها بجانب قوانيين البيئة التى تمنع صيدها، ومنها وأشهرها سمكة المانتا الشهيرة والتى يطلق عليها شيطان البحر.

من جانبه، قال أحمد غلاب الباحث البيئة بمحميات البحر الأحمر، إن سمكة المانتا من أهم عوامل الجذب لهواة سياحة الغطس، وإن تحريم صيدها لكونها تدر دخلا اقتصاديا لمصر لجذب السياح، وتلك السمكة يحذر لمسها أثناء الغوص، مؤكدا أنها تتسبب فى إصابات بالجلد، مطالبا بالحفاظ عليها.

وعن وصف سمكة المانتا الشهيرة باسم "الشيطان" نسبة إلى شكلها المخيف، ويوجد منها سبعة عائلات تحتوى على 70 فصيلة يتراوح حجمها من ما يساوى كف اليد إلى ما يصل عشرة أمتار طولا وعرضا دون الذيل، وهى سمكة غضروفية من أقرباء القرش عيناها أعلى الرأس الملتحم بالجسم وفمها وغطاء خياشيمها فى السطح الأسفل، ما عدا فى المانتا العملاقة التى فمها فى المقدمة ودائما مفتوح.

ومن الأسماك أيضا الممنوع صيدها والمهددة بالانقراض فى البحر الأحمر سمكة نابليون الضخمة والتى وضعها الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة على الأسماك المهددة بالانقراض، حيث وضعت سمكة نابليون، ضمن الكائنات البحرية المهددة بالانقراض لقلة اعدادها، حيث كشف باحث بيئى أن تلك السمكة توجد فى نطاق محافظة البحر الاحمر حول جزيرة الحفتون وجزيرة يوتيوبيا بسفاجا وكذلك فى مواقع الغطس جنوب البحر الاحمر.

وأشار الباحث البيئى إلى أن تلك السمكة جاذبة للغواصين، حيث إنه عندما يتم رصدها دائما ما يقوم الغواصين بالتقاط الصور معها لكبر حجمها وشكلها المختلفة، مشيرا إلى أن تلك السمكة يصل وزنها ما بين 15 إلى 20 كيلو.

وتأتى على قائمة الكائنات البحرية المحرم صيدها والتى تعرض صائدها للمعاقبة القانونية والسجن أو التغريم بالدولار، وهى السلاحف والقروش والدلافين، حيث أن تلك المائيات تدر دخلا اقتصاديا للدولة من خلال السياحة حيث يصل السياح من بلادهم إلى للغوص فى اعماق البحر الأحمر لمشاهدت تلك الكائنات البحرية.

وكشف الباحث البيئى بمحميات البحر الأحمر أن السلاحف البحرية مهددة بالانقراض بشكل كبير، حيث وضعها الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة على قائمة الكائنات المهددة بالانقراض، والتى تعد من أقدم الزواحف التى تعيش على البحار والمحيطات.

ويضم البحر الاحمر قرابة 14 نوعا من انواع القروش المختلفة منها القرش النمر وابو مطرقة والابيض المحيطى، واغلبها توجد فى مناطق بيت القرش جنوب البحر الأحمر، ومنها شعاب الفنستون وشعاب الاخوين، وسان جون، وتعتبر من اهم الكائنات البحرية المتواجدة بالبحر الاحمر التى تدر دخلا اقتصاديا لوصول السياح خصيصا لها.

وكذلك الدلافين المختلفة والتى تكثر تواجدها فى البحر الأحمر ومن بينها بمنطقة صمداى والتى تعد ثالث منطقة بالشرق الاوسط توجد بها الدلافين المختلفة حول العالم.



احد انواع القروش



الدلافين المختلفة فى البحر الأحمر



السلاحف البحرية



سمكة المانتا الشهيرة



سمكة نابليون الشهيرة المحرم صيدها