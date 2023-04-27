شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها: محو أمية 9 آلاف شخص العام السابق ضمن مبادرة مصر بلا أمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أنه تم محو أمية 1943 شخصا، فى دورة يناير 2023، وبإجمالي ما يقرب 9000 أمي خلال العام السابق، وهذا تأكيد على استغلال إمكانات الجامعة والاستفادة من قدراتها في محو الأمية وتعليم الكبار، وهذا يأتي في إطار متابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية"، تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأكد رئيس جامعة بنها، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ذلك يأتى في إطار الحملة القومية لمحو الأمية التي تتبناها الدولة، والتي تشارك فيها جامعة بنها بكلياتها المختلفة، موضحا أن كلية التربية أحد أهم تلك الكليات المشاركة في هذا المشروع القومي، حيث تم افتتاح مكتب التسجيل بمحو الأمية بالكلية، في مارس من العام الماضي.

وأشار إلى أن الجامعة كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك إيمانا بدور جامعة بنها وكلياتها ومراكزها البحثية في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري.

واستطرد أن الجامعة تتولى تنفيذ المشروع وذلك من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية عمال الجامعة والقرى والأحياء ومراكز المحافظة بإشراف المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع باختيار لجنة تنسيقية لإدارة المشروع وتنفيذه وسيتم ذلك بإشراف مباشر من مركز تعليم الكبار التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.